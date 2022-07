Scatto senza reggiseno per Chiara Ferragni che sui social mostra il suo lato A coperto unicamente da due emoticon di un cuoricino bianco.

Ci ha preso gusto con le foto osé e piccanti. Parliamo di Chiara Ferragni che, dopo aver mostrato nei giorni scorsi alcuni outfit molto sensuali e provocanti, ha deciso di esagerare con un altro topless da urlo in barca accompagnato da rigoroso post sui social. Solamente nelle scorse ore, la nota impreditrice digitale aveva fatto più o meno lo stesso ma in intimo.

Chiara Ferragni, topless da urlo suoi social

Chiara Ferragni 2020

Il post Instagram della Ferragni non lascia spazio ad interpretazioni: “Free the nipples”, ha scritto la moglie di Fedez, ovvero “Libera i capezzoli”. Si tratta ancora una volta, probabilmente, di un messaggio contro la censura che subiscono le donne rispetto agli uomini. Un tema che in queste ultime settimane è stato affrontato anche da altri “vip” dei social e personaggi noti.

Ad ogni modo, buona causa a parte, l’influencer si trova in vacanza – forse anche di lavoro – a bordo di uno yatch che sta facendo il giro delle isole greche. Con lei diversi amici e affetti molto cari. Fedez, invece, è rimasto a Milano mentre i piccoli Vittoria e Leone sono stati affidati per qualche giorno a nonna Marina in Sardegna.

Nell’ultimo scatto in questione, la bella Chiara si è mostrata appunto in topless con indosso solo uno slip in lurex. Non sono mancati, ovviamente, i commenti, positivi e negativi. Alcuni utenti sono stufi delle provocazioni della donna con qualcuno che ha proprio scritto: “Ora sta esagerando”.

Vedremo se la Ferragni si fermerà qui o proseguirà. Noi un sospetto su come andrà ce l’abbiamo…

Di seguito il post della Ferragni in questione:

