Quadretto dolcissimo quello composto da Giorgia Palmas e Filippo Magnini che con le due bimbe, solo una dell’ex nuotatore, sono in crociera.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si godono del tempo in famiglia con le piccole della casa. E quale modo migliore se non una crociera a tema Disney per far divertire le bambine e trascorrere qualche giorno di relax e sorrisi? La coppia ha pubblicato diversi post e stories sui propri profili social condividendo con i fan l’avventura…

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: la crociera da sogno

Giorgia Palmas

Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini si annuncia una vacanza indimenticabile quella appena iniziata con le figlie Sofia e Mia, l’ultima arrivata. La bella famiglia è salpata per una crociera magica. Sui social la nota showgirl ed ex Velina e l’atleta stanno documentando tutta la loro avventura in mezzo al mare.

Una vacanza bellissima pensata per loro ma soprattutto per le figlie dato che si trovano a bordo di una nave a tema Disney. I quattro sembrano assolutamente felici ed entusiasti dell’esperienza. Il viaggio, a dire la verità, era già iniziato da qualche giorno dato che si trovavano in Florida e solo dopo si sono imbarcati per la crociera.

Simpatica la Palmas con il cerchietto alle orecchie di Minnie e gli occhiali a forma di cuore. Prontissimo a tutto, come sempre, invece, Magnini che è diventato film-maker per questa occasione.

I due, dopo il matrimonio, sembrano decisamente innamorati e, insieme alle figlie, si stanno godendo ogni momento della giornata tra baci romantici e momenti di divertimento con le piccole “principesse” di casa. Che famiglia bellissima, complimenti! Non ci resta che osservare le loro stories social e ammirare i posti e le esperienze che la crociera offre…

Di seguito il post Instagram della coppia che ha mostrato alcune immagini dell’inizio della crociera:

