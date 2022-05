Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati anche in chiesa come desideravano. La showgirl ha raccontato molti dettagli.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini di nuovo sposi. Dopo il rito civile ecco anche quello religioso in chiesa con tanto di organizzazione perfetta. A raccontare nei minimi dettagli quanto vissuto è stata la stessa showgirl che ha deciso di rispondere alle tante domande dei seguaci sui social. Nella notte e fino ad oggi, la donna dello spettacolo ha rivelato anche qualche piccolo “segreto” di quellla giornata.

Giorgia Palmas: i dettagli del matrimonio

Giorgia Palmas

Come detto, a distanza di un anno dal rito civile, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono riusciti a sposarsi di nuovo ma questa volta col rito religioso.

Ancora una volta entrambi sono stati assolutamente meravigliosi così come tutta l’organizzazione. Giorgia si è mostrata splendida nel suo abito bianco. Allo stesso modo Filippo, elegantissimo e super in forma.

La Palmas ha voluto rispondere poi sui social alle domande dei fan che la stavano tempestando di richieste per avere maggiori dettagli su quanto vissuto. A chi le chiedeva della lista nozze, lei ha risposto: “Non abbiamo fatto una lista nozze vera e propria, ma una indicazione per una raccolta fondi di beneficenza”, ha spiegato lei aggiungendo anche che hanno usato le stesse fedi nuziali ma questa volta, ovviamente, benedette.

Sempre su Instagram anche un messaggio con diverse foto: “Quando vivi un sogno non vorresti svegliarti mai e ogni singolo dettaglio che ti ha portato a vivere quella magia rimane impresso nella tua mente, per sempre. Quando mi hanno scattato queste immagini ero in fase di preparazione, mancava solo il velo… Ho amato moltissimo il mio vestito, mi ha ‘aspettato’ per due anni e mi ha fatto sentire una vera sposa”, le parole della donna con riferimento allo slittamento della cerimonia a causa dell’emergenza sanitaria che ha portato lei e il marito a spostare per diverso tempo il matrimonio.

Di seguito il recente post della Palmas con le immagini dell’abito e alcune sue impressioni sulla bella giornata:

