Auguri a Laura Freddi che festeggia oggi 50 anni. Compleanno ricco d’affetto che lei stessa ha definito “il più bello”.

50 anni e non sentirli. Laura Freddi festeggia oggi il suo compleanno e lo fa nel modo migliore possibile, circondata dagli affetti dei suoi cari ed in particolare di sua figlia. La showgirl ha voluto condividere via social qualche momento di questa giornata speciale emozionandosi ed emozionando anche per via del rapporto magico con la sua piccola.

Laura Freddi e il compleanno più bello

Laura Freddi

La splendida Laura Freddi ha voluto festeggiare sui social il suo 50esimo compleanno condividendo nelle stories su Instagram tanti degli auguri ricevuti. Fanpage, seguaci, colleghi e amici le hanno dedicato un pensiero in questa giornata davvero speciale.

Eppure, il regalo e la sorpresa più belli sono arrivati da chi è sempre accanto a lei: sua figlia. Infatti, come lei stesso ha mostrato, la piccola Ginevra ha compiuto il gesto più bello per sua mamma. Prima un mazzo di rose rosse, grazie anche alla collaborazione dei genitori della showgirl, poi, un disegno da lei creato con gli auguri e un messaggio dolcissimo: “Buon compleanno mamma, auguri. Sei un fiore”.

Come se non bastasse, non poteva mancare il gesto di spegnere le candeline. La Freddi ha scelto di condividere questo momento proprio con la sua Ginevra e nelle stories Instagram ha commentato: “Il compleanno più bello. 50”, il tutto con tre emoticon dei cuori.

Insomma, anche noi ci uniamo agli auguri per uno dei volti più belli e solari della tv italiana!

Riproduzione riservata © 2022 - DG