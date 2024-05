Amatissima in tutta Italia, Perla Vatiero ha dovuto fare i conti con un incontro particolare con i fan che non è andato come le aspettative.

La grande popolarità ottenuta con Temptation Island e poi con la partecipazione, con tanto di vittoria, al Grande Fratello, sta senza dubbio aiutando lavorativamente Perla Vatiero. Eppure, un recente incontro con i fan non sembra essere andato come le attese. La ragazza, infatti, è stata accolta da un basso numero di seguaci a Napoli, presso Piazza Dante.

Perla Vatiero, incontro flop con i fan

Come sottolineato da Novella 2000, un recente incontro di Perla a Napoli con i suoi fan non è andato come ci si poteva attendere. La Vatiero, infatti, in occasione di un faccia a faccia con i suoi sostenitori e, va detto, anche per la sponsorizzazione di alcuni prodotti, ha dovuto fare i conti con un basso numero di persone giunte in Piazza Dante per lei.

Il media, infatti, ha sottolineato come “A presentarsi però sono state una manciata di persone e i video della giornata hanno in breve fatto il giro del web”. In effetti, dando uno sguardo ad alcuni filmati, la grande folla che probabilmente ci si attendeva, anche al netto della bella giornata di sole nella città partenopea, non c’è stata.

Le reazioni sui social

In alcune immagini condivise sui social, molti utenti hanno fatto presente come per la ragazza, vincitrice del GF, si siano presentati davvero in pochi. Quelle poche persone giunte per lei in Piazza Dante, però, sono state molto calorose. La ragazza si è resa disponibile per qualche saluto e qualche foto di gruppo accontentando i fan che hanno atteso l’incontro con trepidazione. Alcuni haters, però, sui social hanno rimarcato quello che sarebbe stato il “flop” dell’incontro e i loro commenti non sono passati inosservati.