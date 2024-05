Altra defezione, forse momentanea, a L’Isola dei Famosi. Pare che Joe Bastianich abbia lasciato i compagni di avventura. Cosa è successo.

Giallo a L’Isola dei Famosi dove in queste ore alcuni naufraghi hanno dato notizia di quello che sarebbe l’ennesimo forfait di questa edizione. Pare, infatti, che Joe Bastianich abbia lasciato i compagni nella notte dopo alcune problematiche che l’hanno colpito. A far sapere tutto al gruppo e ai telespettatori sarebbe stata Valentina Vezzali.

Isola dei Famosi, cosa è successo a Joe Bastianich

Joe Bastianich

Novità importanti a L’Isola dei Famosi dove pare che Joe Bastianich abbia lasciato, forse temporaneamente, i compagni naufraghi per accertamenti medici. Secondo quanto si apprende, anche da Fanpage che cita TgCom24, a rendere noto cosa sia accaduto all’ex volto di MasterChef e di Pechino Express è stata Valentina Vezzali.

L’ex campionessa, infatti, ha spiegato nel dettaglio cosa sia successo di notte a Joe: “Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina, e gli ho consigliato di fare dei controlli”, ha detto la Vezzali. Poi continuando nella spiegazione: “Stanotte è stato davvero male ha vomitato l’anima e l’hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, ce l’avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo, meglio che si faccia vedere”. Già qualche giorno fa, l’uomo era stato sottoposto a dei controlli.

Gli ultimi fatti a L’Isola

Nel corso dell’ultimo spezzone di daytime dato da Canale 5 è stato possibile vedere anche gli ultimi avvenimenti in Honduras. lo spirito dell’Isola ha mandato l’ennesimo provvedimento per i naufraghi. Protagonista in negativo la Vezzali che avrebbe interagito con l’altra squadra, cosa vietata dalla produzione. Per questa ragione, ecco meno cibo per i concorrenti che dovranno affrontare la puntata in diretta senza energie e affamati. Staremo a vedere se ci saranno altre sorprese nelle prossime ore.