Da Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Boris Johnson: scopriamo quali sono i vip convolati a nozze nel 2021.

Nonostante le chiusure dovute all’emergenza Coronavirus, sono state molte le coppie vip convolate a nozze nel 2021: scopriamo i dettagli sui loro fiori d’arancio e sui retroscena riguardanti i preparativi e le lussuose location da loro scelte.

Matrimoni vip del 2021

Dopo aver rinunciato alle nozze nel 2020, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di dirsi “sì” nel 2021. I due si sono sposati con rito civile alla presenza di pochi intimi e tenendo la cerimonia rigorosamente top secret, ma in seguito hanno rivelato che si sposeranno anche in Chiesa non appena l’emergenza Coronavirus lo consentirà.

Anche Luca Argentero e Cristina Marino avevano dovuto rimandare le loro nozze (previste per il 2020) e il 5 giugno (a poco più di un anno di distanza dalla nascita della loro prima figlia) i due sono finalmente riusciti a convolare a nozze come desideravano: la cerimonia civile si è tenuta alla presenza dei soli testimoni e a seguire i festeggiamenti si sono svolti in aperta campagna (dove gli sposi sono giunti a bordo di un sidecar).

Il 22 febbraio 2021 Fiorella Mannoia ha sposato il musicista e produttore Carlo Di Francesco. I due si sono sposati con rito civile tenendo la cerimonia top secret fino all’ultimo. Per l’occasione la sposa ha sfoggiato un look da vera rocker: sneakers con brillantini e tailleur di colore bianco.

Anche il premier britannico Boris Johnson è convolato a nozze nel 2021: il 29 maggio lui e Carrie Symonds – di 24 anni più giovane di lui – hanno pronunciato i fatidici sì a Londra, e hanno festeggiato nel giardino della loro casa a Downing Street (sede del Governo del Regno Unito).