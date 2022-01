Da Levante a Gigi D’Alessio, scopriamo quali sono i vip pronti ad accogliere una cicogna nel 2022: ecco di chi si tratta.

Sono moltissimi i vip che si apprestano a diventare genitori nel 2022: da Levante (che aspetta una bambina insieme al compagno, Pietro Palumbo) a Gigi D’Alessio (che avrà il suo quinto figlio dalla compagna Denise Esposito), scopriamo quali sono i personaggi famosi che diventeranno genitori.

I vip che saranno genitori nel 2022

Levante ha annunciato di essere in attesa della sua prima figlia a settembre 2021. La piccola nascerà durante la primavera del 2022, rendendo genitori per la prima volta la cantante e il suo compagno Pietro Palumbo (da sempre lontano dal mondo dei riflettori).

A gennaio 2022 è atteso invece l’arrivo di quello che sarà il quinto figlio di Gigi D’Alessio (e che renderà madre per la prima volta la sua fidanzata, Denise Esposito, incontrata all’indomani della sua rottura da Anna Tatangelo). Secondo indiscrezioni (riportate da Gossip e Tv) il piccolo in arrivo si chiamerà Francesco.

Anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno presto genitori: a fine febbraio i due avranno il loro primo bebè, un maschietto. La nonna Eleonora Giorgi ha rivelato che il suo nome potrebbe essere Gabriele, ma la questione non è stata confermata dai due genitori.

Anche Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart diventeranno presto genitori per la terza volta: la coppia di attori aspetta il terzo bebè, in arrivo a febbraio. I due hanno avuto il loro primo figlio, Ettore, nel 2011, e il secondogenito Ian, nel 2019.

Roberto Valbuzzi, popolare chef di Cortesie per gli Ospiti, nel 2022 diventerà invece padre per la seconda volta: dopo la nascita di Alisea nel 2020, sua moglie, Eleonora Laurito, è di nuovo in dolce attesa.

Anche Claudio Santamaria e Francesca Barra diventeranno genitori nel 2022: i due avranno una bambina, in arrivo a febbraio.

Tra i vip pronti a diventare genitori nel 2022 vi sono anche Georgette Polizzi (in attesa del suo primo figlio insieme a Davide Tresse) e Zoe Cristofoli (che aspetta un bebè insieme a Theo Hernandez).

