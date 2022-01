Quello tra padri e figlie è un rapporto speciale e infatti molte star hanno ammesso di avere un legame importante con le loro “bambine”. Scopriamo di chi si tratta.

Sono moltissime le star e i personaggi famosi che non hanno fatto segreto di avere un rapporto davvero speciale con le loro figlie femmine, da loro spesso considerate come delle eterne bambine. Da Bruce Willis a Jude Law, scopriamo quali sono le star estremamente legate alle loro figlie femmine.

Padri e figlie: i rapporti delle star

Bruce Willis ha ben 5 figlie, tre delle quali nate dall’amore per Demi Moore (naufragato nel 2000), mentre 2 le ha avuta insieme alla modella Emma Heming. Inutile dire che l’attore è un padre profondamente innamorato delle sue cinque ragazze: “Le ascolto e mi ritengo un padre fortunato perché ancora mi parlano. Si confidano con me e so che potrebbero anche non farlo, ma è una loro decisione e questo mi rende orgoglioso. Apprezzo la loro giovane saggezza e la loro voglia di arrivare da sole”, ha dichiarato l’attore a Oggi.

Bruce Willis

Johnny Depp ha due figli, Lily Rose e Jack. L’attore non ha mai fatto segreto di avere un rapporto davvero speciale con sua figlia, a cui ha dedicato anche alcuni dei suoi numerosi tatuaggi. “Mi racconta ogni cosa. Siamo super legati e sono molto orgoglioso di questa nostra relazione. Mi fido completamente di lei e delle sue scelte. Ma non credo arriverà mai il giorno in cui smetterò di preoccuparmi per lei”, ha dichiarato l’attore a People.

Ryan Reynolds è padre di tre figlie femmine e ha confessato che solo l’idea di avere un figlio maschio lo terrorizzerebbe. “Quando aspettavamo la piccolina ero abbastanza spaventato alla possibilità che fosse maschio. Ormai conosco solo l’universo femminile”, ha dichiarato l’attore a Vanity Fair. Sui social Reynolds non perde occasione per dedicare messaggi d’amore e dediche affettuose alle sue tre figlie, nate dall’amore per Blake Lively.

Le altre star innamorate della figlie

Lenny Kravitz ha un rapporto splendido con sua figlia Zoe, nata durante la sua unione con Lisa Bonet. “Zoe è l’amore più grande della mia vita”, ha dichiarato il cantante a Vanity Fair. Ogni anno Kravitz dedica a sua figlia poesie e messaggi carichi d’amore attraverso i social in occasione del suo compleanno. Il cantante le ha dedicato anche il suo brano Flowers for Zoe.

Anche Jude Law ha un rapporto speciale con sua figlia, Iris Law, che ha deciso d’intraprendere la carriera di modella e che è in tutto e per tutto simile a lui.

