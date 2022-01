Il rapper comincia ad avvertire i primi sintomi del Covid-19, nonostante all’inizio fosse asintomatico mentre Chiara è tornata negativa.

Fedez durante alcune storie su Instagram annuncia di avvertire i primi sintomi legati al Covid. Prima di Capodanno, il rapper e consorte avevano annunciato di essere positivi ma asintomatici. Ora, Chiara Ferragni è tornata negativa mentre il cantante è ancora positivo con tutti le conseguenze del virus.

Fedez non sente né odori né sapori

Per Fedez e Chiara Ferragni è stato un Capodanno un po’ triste passato in solitudine e isolamento dovuto al Covid-19. Il rapper tra le altre cose sembra leggermente peggiorato perchè da asintomatico è passato a non sentire sapori e neanche odori.

Per l’imprenditrice e influencer sembra andare meglio. In una storia su Instagram, infatti, lei stessa annuncia di essere negativa: “Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, in effetti anche da tampone ufficiale risulto negativa”. Meno fortuna per il rapper che è ancora positivo. Per capire i sintomi del marito Chiara fa odorare una spugna pregna di detersivo per pulire a Fedez e lui: “Dopo i sapori non sento più nemmeno gli odori”.

