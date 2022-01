Alex Belli torna a parlare sui social dei concorrenti rimasti nella Casa del GF Vip 6 e commenta in modo molto critico il loro modo di essere nel reality.

In molti all’interno della Casa hanno criticato il “man game” Alex Belli e lui, in queste ore, ha risposto a tono ad ognuno di loro. Non ci va leggero con le parole l’attore che definisce i concorrenti del reality come dei “Beta” che senza un “Alpha” sono ben poco.

Le dichiarazioni di Alex Belli

“Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande.” Questo il primo tweet di Alex Belli, che asfalta alcune personalità all’interno della Casa.

L’attore non si ferma qui e continua con le critiche pesanti: “La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu. Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!“. Una vera e propria bomba sganciata sui concorrenti del GF Vip 6, sopratutto rivolto ad alcuni membri che non sono mai andati a genio all’ex gieffino. Queste sue parole potrebbero essere riportate da Signorini durante la puntata scatenando un polverone. Cosa succederà? Ecco il post:

La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!!#gfvip #alexbelli pic.twitter.com/zGEPouqzyR — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) January 2, 2022

