Patrizia Pellegrino racconta cosa pensa della coppia formatosi tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo ma secondo l’ex gieffina l’amore non centra e ci sarebbe solo attrazione fisica.

Patrizia Pellegrino, in occasione di un’intervista su Radio Radio ha svelato cosa pensa della coppia Lulù e Manuel. L’ex gieffina ha detto in modo molto esplicito che tra la coppia non ci sarebbe amore ma solo attrazione fisica.

Le dichiarazioni di Patrizia Pellegrino

“Penso che tra Lulù e Manuel ci siano stati forti litigi, lui sembrava determinato a chiudere. Poi entra in gioco altro, la carica erotica, lei è una bellissima ragazza, è sempre mezza nuda mentre fa la doccia. È normalità anche questo. Quando vivi in quella bolla vivi tutto in maniera accelerata. Ogni giorno è come una settimana. Per il momento c’è solo attrazione fisica secondo me, lui è attratto dalle coccole. Ma io sono molto pratica, non ci metterei la firma su questo amore. Lulù ha bisogno d’amore è una ragazza buona e dolcissima. Manuel per me dovrebbe vincere.“

Queste le parole di Patrizia Pellegrino su Manuel e Lulù, riportate da Blogtivvu. Secondo l’ex gieffina quindi non andrà avanti la loro relazione dopo la Casa perchè non ci sono sentimenti reali tra loro. Avrà ragione?

