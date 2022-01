Nelle ultime ore è scoppiata una polemica sul web riguardo al fatto che, durante l’intervista su Rai 1, non è stato chiesto del vaccino Covid a Diana Del Bufalo: la conduttrice spiega perchè.

Diana Del Bufalo è finita nell’occhio del ciclone dopo alcune dichiarazioni considerate no-vax. L’attrice ha dichiarato di non aver fatto il vaccino anti Covid perchè sconsigliato dal suo medico. Queste dichiarazioni, sebbene spiegate dalla Del Bufalo, hanno suscitato reazione negative sul web sopratutto in merito all’intervista di Rai 1 dove non si fa menzione della cosa.

Francesca Fialdini chiarisce perchè non ha chiesto alla Del Bufalo del vaccino anti Covid

“Le dichiarazioni rilasciate questa settimana dai protagonisti non possono essere argomento di conversazione nella messa in onda”. Queste sono le dichiarazioni social di Francesca Fialdini, in merito all’intervista con Diana Del Bufalo.

Infatti, l’intervista è stata mandata in onda dopo le dichiarazioni dell’attrice, ma registrata prima e quindi era impossibile che la conduttrice potesse farle domande in merito. La De Bufalo aveva dichiarato che il suo medico le ha sconsigliato di fare il vaccino Covid per un problema al cuore genetico. Queste affermazioni hanno indignato una parte di follower perchè no-vax.

In ogni caso, nella trasmissione c’era scritto a chiare lettere che il programma fosse registrato. Dunque, questa è l’unica ragione per cui non è stato chiesto nulla all’attrice sul vaccino.

