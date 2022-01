Chiara Ferragni si diverte e festeggia di essere tornata negativa al Covid e balla davanti al marito Fedez, ancora positivo.

I Ferragnez ci hanno regalato un altro siparietto divertente che ha fatto sganasciare i fan. Chiara Ferragni balla e si scatena davanti al marito pronta per tornare alla “movida” dopo essere tornata negativa. L’influencer sfotte Fedez che invece è ancora positivo e bloccato in casa.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Il simpatico balletto di Chiara Ferragni a Fedez

Pelliccia nera e cappello abbinato, Chiara Ferragni è pronta per tornare al mondo perchè negativa. Lo aveva annunciato proprio su Instagram la stessa influencer: “Ottime notizie, sono negativa, sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Era già da due giorni che sembravo negativa e poi il tampone ufficiale ha confermato.”

Tolta la mascherina, l’imprenditrice riabbraccia i figli e si scatena in un simpatico balletto per sfottere il marito ancora positivo al Covid. Il video fa impazzire i fan e sta diventato virale. Ovviamente la faccia del rapper fa capire esattamente come si sente e la sua dolce metà che mette il dito nella piaga non lo aiuta. Ecco il video:

Riproduzione riservata © 2022 - DG