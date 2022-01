L’ex volto di Uomini e Donne e la sua fidanzata Arianna Cirrincione sono in quarantena perchè positivi al Covid-19: i due lo annunciano su Instagram.

Andrea Cerioli lo annuncia su Instagram e così la fila di vip positivi al Covid-19 si allunga. In questi giorni in moltissimi hanno dichiarato di essersi “beccati” il virus e l’ex volto di Uomini e Donne non è da meno. Dolori ovunque e mal di testa, così Cerioli sta vivendo a casa la sua quarantena con la fidanzata Arianna Cirrincione.

Le dichiarazioni di Andrea Cerioli

“Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion. Male ovunque, tosse e mal di testa. La cosa buona che ho X giorni da stare a casa, mi inizio il Trono di Spade, mi godo Derek e i gattini. Arianna la chiudo in terrazzo.”

Queste le parole di Andrea Cerioli su Instagram. Lui e Arianna Cirrincione sono positivi e doloranti e in queste ore sono in quarantena. La fidanzata dell’ex naufrago: “Siamo un po’ a pezzi. Ci riposiamo un po’ e iniziamo il Trono di Spade“. Insomma, anche loro sono rientrati in tutti i vip che in queste ore sono in quarantena: Jovanotti, Albano, Fedez e Chiara Ferragni ecc. La variante Omicron ha un alto indici di contagio e sta innalzando di molto la percentuali di positivi in Italia.

