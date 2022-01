L’attrice raccoglie tante lettere mai inviate e indirizzate a diverse persone che hanno fatto parte della sua vita: tra queste Pino Daniele che le ha dedicato una canzone.

Serena Grandi pubblica un autobiografia costituita da alcune lettere mai davvero inviate. Un libro che contiene i ricordi di una vita e che ripercorre le persone e i rapporti più importanti per l’attrice. Non manca la figura di Pino Daniele con il quale c’è stata una relazione segreta.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Serena Grandi e Pino Daniele

Nel libro, Serena Grandi ha inserito una bellissima lettera dedicata al compianto Pino Daniele. Tra l’attrice e il cantante c’è stato un flirt segreto che ha lasciato il segno. Infatti, l’artista ha scritto una canzone dedicata a lei che si intitola Mal di Te.

Nell’autobiografia Serena Grandi scrive anche una lettera indirizzata a se stessa: “Ero ingenua a 12 anni, già così formosa- un seno immenso e non si trovavano reggiseni adatti a me — già una donna. Anche se una donna inconsapevole della sua bellezza.” L’attrice racconta di aver perso presto la sua verginità, a 14 anni con un uomo di 30. In molti i ricordi e il percorso di vita racchiuso nel libro dell’attrice che racchiude anche molti aneddoti legati a suoi amici: Mara Venier, Raffaella Carrà e Lele Mora.

Riproduzione riservata © 2022 - DG