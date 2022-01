Alessandro Basciano parla con alcuni inquilini dei dubbi che ha su Sophie Codegoni e poi avviene il confronto tra i due che fa emergere le prime insicurezze del gieffino.

Nella Casa del GF Vip 6, Alessandro Basciano rivela a Giacomo Urtis e Jessica Selassiè tutti i dubbi che ha su Sophie Codegoni. Al gieffino non piace sentirsi in bilico e vorrebbe più certezze dall’ex tronista. In compenso lei agisce più con i fatti che con le parole ed emergono i primi squilibri tra i due.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Le dichiarazioni di Basciano e Sophie

Come riporta Blogtivvu, Alessandro Basciano si sfoga con i suoi inquilini e dichiara: “Se lei ha voglia si deve sbilanciare un po’, perché dall’altra parte c’è una persona che non si fida a prescindere però lo fa. Le cose si fanno in due.“

I due hanno poi un confronto e il gieffino si sfoga dichiarando: “Non può venire una Jessica a dirmi… a me è venuto il dubbio nel momento in cui una persona si presenta a me dicendo che se io ti sto addosso tu ti comporti così. Poi io rigiro il discorso perché a me hai detto l’opposto… fammi finire. Io ti dò le attenzioni perché è giusto che sia così ma non devo scendere a compromessi perché ho il terrore. Allora mi faccio i cazz* miei e faccio prima. Lei ha detto di aver parlato con te…“

La risposta di Sophie Codegoni non si fa attendere: “Non mi far passare per una persona che si lascia condizionare perché io sono indipendente in tutti i campi della mia vita. Per me non c’è un più o meno ma c’è il naturale e lo spontaneo. Non ti ho detto che voglio di più e non ho detto a Jessica che voglio di meno. Queste persone mi conoscono da quattro mesi mica da una vita! “

Riproduzione riservata © 2022 - DG