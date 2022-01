A Storie Italiane, Mauro Coruzzi ha raccontato un particolare inedito sull’attore Paolo Calissano che partecipò ad un musical con i ragazzi di Amici.

In occasione di un’intervista con Eleonora Daniele, Mauro Coruzzi ricorda un particolare di Paolo Calissano che nessuno conosceva. L’attore è morto nella notte tre il 30 e il 31 dicembre 2021 per overdose da farmaci. Tutti ne ricordano la sensibilità artistica.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Mauro Coruzzi ricorda Paolo Calissano nel musical di Amici

Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime scrissero un musical intitolato Ad un passo dal sogno per i ragazzi di Amici. In quell’occasione, Mauro Coruzzi racconta che per introdurre un attore professionista nel cast che potesse migliorare lo spettacolo, scelsero proprio Paolo Calissano.

Come riporta YouMovies: “Era il 2008 e Maurizio Costanzo insieme ad Enrico Vaime scrisse un musical dal titolo Ad un passo dal sogno. Per i giovani talenti di Amici si trattava della prima uscita pubblica dagli studi della televisione, una realtà in cui erano stati immersi fino a quel momento. Fu all’epoca un grande successo. In tour si scelse di portare anche Paolo Calissano, attore professionista e con una certa esperienza. Con lui fecero molte prove prima di andare in scena. Coruzzi ha raccontato che con i ragazzi ci fu una sorta di distacco, dovuta al fatto che lui era un professionista e loro no. Cosa lo colpì particolarmente fu la sua timidezza e riservatezza che non passarono inosservate.”

Riproduzione riservata © 2022 - DG