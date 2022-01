L’attrice sta vivendo un momento di grande dolore per la perdita della sua cara nonna per cui ha scritto una bellissima e toccante dedica su Instagram.

In queste ultime ore, un grave lutto nella sua vita sta spegnendo il sorriso di Laura Torrisi. L’attrice ha perso la sua amata nonna e ora le fa una toccante dedica con una bellissima foto di lei da piccola mano nella mano con la sua “radice”.

La bellissima dedica di Laura Torrisi per la nonna

“L’ultima mia radice se n’è andata. Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte. Piú che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci. E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno. Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me).”

Queste le parole di Laura Torrisi per la sua dolce nonna che ora riposa in pace. Ecco il post:

