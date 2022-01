In queste ore, Fabrizio Corona e il figlio Carlo Maria postano una foto su Instagram con un costume molto succinto e sui social scoppia la polemica.

Di certo non passano inosservati, Fabrizio Corona e suo figlio Carlo Maria si mostrano sexy e provocanti sui social. In molti fan hanno commentato negativamente questa scelta del padre che non avrebbe dato un buon esempio al figlio.

La foto di Fabrizio Corona e figlio

“È DIVENTATO GRANDE“, così Fabrizio Corona scrive sulla foto di lui e il figlio con un costume a perizoma che lascia poco spazio all’immaginazione. I due sono in piscina e la frase potrebbe alludere a qualcosa di erotico. Questo comportamento da parte dell’ex paparazzo nei confronti del figlio, Carlo Maria, non è gradito a buona parte del web.

Secondo alcuni utenti infatti, Corona non starebbe dando un buon esempio al figlio che dovrebbe essere guidato da valori diversi rispetto alla fisicità. Una sorta di dimostrazione da macho che in molti hanno visto in modo negativo con commenti critici e non positivi. Il gesto sta dunque suscitando parecchie polemiche ma ancora nessun intervento dai diretti interessati. Ecco la foto incriminata:

