La showgirl è finalmente convolata a nozze col suo Alessandro Del Bono nella suggestiva cornice della Costa Azzurra.

Ebbene sì, il fatidico momento è giunto anche per lei! La bellissima Afef Jnifen è riuscita finalmente a sposare il suo amato Alessandro Del Bono, imprenditore e amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici. L’evento era già stato programmato mesi fa, tuttavia, a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia, i neo sposini hanno dovuto attendere più del dovuto.

Insieme ormai da due anni, la coppia non è mai stata amante del gossip, tant’è che anche del matrimonio non si sono ricevute granché notizie: l’unica testimonianza trapelata è arrivata proprio dal profilo Instagram di Afef, che ha postato un bellissimo scatto con suo marito, raggianti e complici in un momento indimenticabile. Ecco qui la foto:

Dopo ben 3 matrimoni, sono arrivate le quarte nozze per Afef: la cerimonia si è svolta in totale riservatezza nella suggestiva location di St. Tropez, nella pieno della Costa Azzurra. Non si sa molto del nuovo compagno di vita della showgirl, fatto sta che, prima di questo lieto evento, le ultime notizie ricevute su di loro risalgono a molto tempo fa, quando i due si recarono insieme in vacanza a Positano. E proprio in quella occasione, Afef ricevette il fatidico anello dal suo lui… promessa mantenuta quindi!

