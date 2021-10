Leone Ferragni e i figli di Alvaro Morata e Alice Campello insieme per un pomeriggio tra amichetti. Sui social compaiono le foto di Chiara e Alice.

Leone corre spensierato nel parco. Al seguito compaiono Alessandro e Leonardo Morata, figli del calciatore spagnolo bianconero e della moglie Alice Campello.

Una scena insolita, ma che forse diventerà sempre più frequente, dato che – stando alle parole della mamma Chiara – Leone avrebbe stretto amicizia con i due gemelli di casa Morata-Campello tra i banchi di scuola. Succede anche a loro, a quanto pare.

“Leo met his new friends” scrive Chiara Ferragni, sotto la foto che la ritrae seduta su una scalinata accanto all’imprenditrice e influencer – anche lei – veneziana, Alice Campello. Intorno, il gruppo di scatenati ragazzini che sembrano essere ormai già in confidenza.

Nelle stories delle mamme i tre giocano a rincorrersi nel parco – a quanto pare i giochi tradizionali vincono sempre -, poi guardano la tv seduti sul divano della fiabesca villa sul lago firmata Ferragnez. Anche Fedez sembra aver apprezzato il pomeriggio in compagnia della famiglia Morata e viene immortalato mentre mostra qualche mossa di biliardo ai tre pargoli, che a malapena arrivano a toccare il tavolo.

L’amicizia tra i Ferragnez e la coppia italo-spagnola, d’altro canto, non è cosa nuova. Già lo scorso Maggio i quattro avevano pubblicato le foto di una cena insieme a Milano, per la felicità dei fan che avevano abbondantemente commentato il nuovo sodalizio spaventosamente social. Colpa di Leone? Si vedrà.