Sembra che il giovane calciatore abbia tradito la bellissima moglie con l’attrice Eugenia Suarez.

Fino a poche settimane fa, sembrava che il matrimonio tra il calciatore Mauro Icardi e la modella Wanda Nara, avvenuto nel 2014 e dal quale sono nate due bambine, procedesse senza intoppi e che la coppia conducesse uno stile di vita meraviglioso. Ma se c’è una cosa che abbiamo imparato crescendo, è che non è tutto oro quel che luccica.

Infatti sono stati diversi gli indizi che Wanda Nara ha lasciato trapelare dal suo profilo Instagram, senza comunicare la separazione ufficialmente. Innanzitutto, sono spariti dal suo feed tutti gli scatti dove appare Mauro Icardi e, in più, gli ha persino tolto il follow. Già questi due fatti la dicono lunga, ma ci sono indicatori ancora più rilevanti: Wanda Nara ha infatti pubblicato una storia con la frase: “Un’altra famiglia rovinata da una t****”. Successivamente, la modella ha comunicato privatamente per messaggio alla sua “amica” giornalista Ker Weinstein di essersi separata, e quest’ultima non si sarebbe fatta remore nel rendere pubblica la conversazione.

Ma cosa è accaduto quindi? A chi si riferisce Wanda Nara nella sua storia di Instagram? Beh, pare che il marito Mauro Icardi l’abbia tradita con Eugenia China Suarez: modella, attrice e cantante argentina di origini giapponesi, classe 1992. Per ora non abbiamo nessuna dichiarazione da parte dell’attaccante del Paris Saint-Germain. Attendiamo ulteriori notizie.