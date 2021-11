L’ereditiera Paris Hilton ha detto sì a Carter Reum e ha mostrato una piccola anteprima del suo giorno speciale a tutti i suoi follower.

A 40 anni Paris Hilton ha detto sì. La famosa ereditiera e imprenditrice, protagonista da decenni di scandali e cronache rosa, ha finalmente sposato il suo fidanzato, Carter Reum, ieri 11 novembre 2021. Il matrimonio si è svolto nella villa di famiglia degli Hilton, un luogo perfetto per l’evento.

Per celebrare questo momento così speciale, Paris Hilton ha condiviso una foto su Instagram, per annunciare che finalmente il suo per sempre è iniziato: “Il mio per sempre inizia oggi”

In questa unica foto pubblicata sui social, Paris Hilton ha dato un anteprima del suo look scelto per questo giorno importante: un abito sicuramente meraviglioso, firmato Oscar De La Renta, e i fantastici gioielli Jean Dousset. Ieri, la cerimonia che si è tenuta nella proprietà di famiglia, eredità del nonno Barren scomparso due anni fa, è stata molto intima.

Erano presenti, infatti, i parenti di Paris e Carter, insieme a pochi amici, tra cui le damigelle Halle Hammond, Tessa Grafin von Walderdorff, la moglie del fratello Paris Barron Hilton II, e le cugine Whitney Davis e Farrah Aldjufrie, tutte vestite con abiti firmati Alice + Olivia.

Festeggiamenti in grande per Paris Hilton

Ovviamente, in perfetto stile Paris Hilton, i festeggiamenti del matrimonio andranno avanti ad oltranza per tutto il weekend sempre nella residenza di Bel Air. Inoltre, questa sera venerdì 12 novembre, si terrà un esclusivo party sul Santa Monica Pier mentre sabato sera ci sarà un altro evento a tema.

Tutto verrà documentato dalla nuova serie tv dedicata alla coppia, Paris in Love, in cui viene raccontata nei minimi dettagli tutta la storia d’amore tra l’ereditiera e l’amore della sua vita.