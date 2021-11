Soleil Sorge ha ricevuto un aereo dai suoi fan, con un messaggio per lei e una battuta riferita ai suoi colleghi vipponi della Casa del GF Vip 6.

Una delle concorrenti più amate dal pubblico, anche se è spesso coinvolta in molte polemiche come per la questione Alex Belli, e quindi i fan vogliono dimostrarle il loro amore. I fan di Soleil Sorge hanno inviato un aereo alla bella influencer, che diceva: “Soleil sorge, voi tramontate”.

perché a soleil di non elogiare i suoi fan purtroppo… #gfvip pic.twitter.com/k8uDoh1Agl — anto 51% (@esconessa) November 12, 2021

Soleil Sorge ha reagito col sorriso a questo messaggio, ridendo e mandando tanto affetto a tutti quelli che la seguono con amore e affetto: “Io vi amo. Mi fanno morire. Questa neanche io l’ho mai fatta come battuta. A questa mi inchino, penso neanche mia madre l’abbia mai pensata. Sono dei geni”

Tutti intanto si chiedono cosa succederà tra Soleil e Alex Belli, cosa che probabilmente scopriremo stasera durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Riuscirà il presentatore a mettere fine alla continua diatriba tra i due vipponi?