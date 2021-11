L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha pubblicato uno sfogo su Instagram per smentire le voci che insinuavano una nuova relazione con l’ex marito Kikò Nalli.

La vulcanica opinionista Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio dopo i numerosi gossip che hanno insinuato una relazione con l’ex marito Kikò Nalli. La Cipollari non ci sta e pubblica un forte sfogo su Instagram, zittendo ogni voce possibile.

Tina Cipollari ha dichiarato pubblicamente, infatti, di essere rimasta scioccata dalla notizia del suo presunto riavvicinamento a Kikò, affermando che è tutto falso e che non stanno avendo nessun incontro in gran segreto. L’opinionista ha anche colto la palla al balzo per fare nuovamente chiarezza sul rapporto che oggi condivide con Kikò.

“Leggo con grande stupore queste notizie che nell’ultime ore stanno spopolando sul

web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso. Lo ripeto. Kikò Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo. Ho sempre avuto paura delle cose fatte a “QUALSIASI COSTO”. Per me e i miei figli tutto questo non corrisponde a un problema perché sono dei figli sereni grazie a me e al padre. Ma attenzione perché con questo modo di fare subdolo e bugiardo, si può far molto male se qualcuno non ha le mie stesse certezze nella vita. Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta per tante persone. Un abbraccio a tutti”

Un bel discorso chiaro da parte della Cipollari, stufa di sentire voci non vere sul suo conto e sul padre dei suoi figli. Lei e Kikò sono sereni e vivono il loro rapporto da ex coniugi in tutta tranquillità.