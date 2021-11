Un gesto super romantico da parte di Biagio del trono over di Uomini e Donne verso la sua fidanzata Caterina, che ha ricevuto un regalo speciale durante la puntata di oggi!

Due amatissimi protagonisti del trono over di Uomini e Donne oggi hanno avuto un momento tutto per loro durante la puntata: Biagio Buonuomo ha infatti fatto la proposta di matrimonio in diretta alla sua fidanzata Caterina Corradino.

I due si sono conosciuti nella trasmissione e non si sono più lasciati. Oggi, mentre erano ospiti del programma di Maria De Filippi, Biagio ha deciso di sorprendere la sua amata facendole una romantica proposta di matrimonio in diretta: “Abbiamo rinviato per Covid e volevo riformularti la proposta di matrimonio”

Con un mazzo di rose bellissime e una piccola custodia che conteneva un anello, Biagio ha sorpreso Caterina, regalandole attimi unici. Un momento inaspettato per Caterina che si è commossa, felicissima di questo momento così commovente e pieno di emozioni.

La storia di Biagio e Caterina

Biagio Buonomo e Caterina Corradino si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne, entrambi partecipanti del Trono Over del programma. Dopo pochi appuntamenti i due si sono innamorati, hanno lasciato il programma e ora convivono a Francavilla.

Il matrimonio è stato deciso già nel 2019, ma prima il divorzio di lui che non andava a buon fine e poi la pandemia di Covid-19 non hanno permesso ai due di convolare a nozze. Ora sperano che il 2022 sia l’anno buono per poter organizzare l’evento.