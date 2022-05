Pomeriggio in compagnia della “zia Donatella” per Fedez e sua figlia Vittoria. I due hanno fatto visita ad un’amica speciale.

Prima le stories social con tanto di attesa per capire dove dovessero realmente andare, poi le foto. Fedez e sua figlia Vittoria hanno trascorso un pomeriggio speciale in compagnia della “zia Donatella”. Parliamo di Donatella Versace, grande amica dei Ferragnez. Su Instagram gli scatti del momento e qualche “chicca” molto simpatica.

Fedez e Vittoria: visita speciale alla “zia Donatella”

Fedez

“Andiamo a trovare la zia Donatella”, ha annunciato Fedez nelle sue stories direttamente dall’ascensore del palazzo in cui abita. “Sì, sì. Andiamo proprio a farle una sorpresa”. Poco dopo, ecco il rapper e la figlia Vittoria parlare e intrattenersi a casa di Donatella Versace che, per l’occasione, ha giocato con la bimba con i suoi bracciali super costosi e alla moda.

Nelle foto e nelle stories di Fedez si vedono anche alcuni momenti del simpatico pomeriggio con delle gag simpaticissime. Dalla piccola Vitto che lancia i bracciali che la Versace le sta prestando (o regalando?), ad un assaggio di torta con tanto di commento della stilista: “Mi sa tanto che lei (Vittoria ndr) è una da pastasciutta”.

Da notare come papà e figlia erano rigorsamente vestiti in una sorta di “total Versace” per l’occasione. Il cantante con una maglia sgargiante che stava perfettamente con i tatuaggi delle sue braccia. La bimba, invece, con una magliettina sul viola e una gonnellina scura.

Per i tanti che si chiedono dove fossero Chiara Ferragni e l’altro bambino, Leone, sappiamo che la giovane imprenditrice digitale era impegnata per lavoro – sul suo profilo Instagram è lei stessa che ha raccontato di avere una giornata molto impegnative -, mentre il piccolo crediamo sia a scuola o impegnato in qualche altra attività.

Di seguito il post Instagram del cantante con le foto:

