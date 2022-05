Clemente Russo torna a parlare a distanza di poche ore dalla sua eliminazione dall’Isola dei Famosi. Qualche sassolino tolto per il pugile.

Eliminato dall’Isola dei Famosi, Clemente Russo si prepara a tornare alla vita di tutti i giorni. L’esperienza del reality in Honduras, però, è ancora fresca a rispondendo ad alcune domandei dei fan sui social, il pugile ha raccontato qualche retroscena a livello personale.

Clemente Russo eliminato dall’Isola dei Famosi: le parole

Clemente Russo

Come riportatato da Coming Soon, Clemente Russo ha parlato su Instagram rispondendo ad alcuni fan che gli domandanvano curiosità sugli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi e sulla sua esperienza in Honduras.

Dichiarazioni piuttosto dure sul rapporto con alcuni naufraghi: “Il naufrago più falso è Nicolas Vaporidis. Mi hanno deluso lui ovviamente, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger”. Ancora sulla sua uscita di scena: “Sono da poco uscito dall’Isola dei Famosi, quindi ovviamente ci sono rimasto un po’ male. Forse quello che non rifarei è qualche litigio che ho avuto”.

Un passaggio anche su chi Clemente vorrebbe rivedere: “Credo che aver fatto parte di un gruppo mi abbia un po’ sfavorito perché il nostro gruppo non era coeso come gli ex Cucaracha. Ho ritrovato tutta l’adrenalina, soprattutto quando abbiamo vinto delle prove fantastiche. Le persone che vorrò rivedere fuori da questa Isola sono quelli con cui siamo partiti. Parlo di Jeremias, Gustavo, Blind, Zequila e Roberta”.

In conclusione, dopo aver spiegato di aver perso circa 12 chili, anche una speranza per quello che potrebbe essere il vincitore: “Chi spero possa vincere questa edizione dell’Isola? A questo punto spero con tutto il cuore Marco Cucolo”.

Staremo a vedere come andrà a finire questa edizione davvero scoppiettante. Non resta che aspettare ancora qualche tempo.

Di seguito anche il post Instagram dell’Isola dei Famosi con la conferma dell’eliminazione del concorrente:

