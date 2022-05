Victoria Beckham si racconta a Grazia e spiega la sua visione del modello femminile. Per l’occasione arriva un bel messaggio body positive.

In occasione del lancio della sua nuova linea di abbigliamento, Victoria Beckham, ex Spice Girls e attuale moglie dell’ex calciatore David, ha parlato a Grazia lanciando un gran bel messaggio body positive e spiegando come sia cambiata la sua visione del mondo femminile rispetto all’avere un fisico di un certo tipo.

Victoria Beckham: “Essere magre è superato”

“Penso che le donne di oggi vogliano apparire sane e formose, vogliono avere seno e fondoschiena. È un atteggiamento vecchio stile quello di voler essere davvero magri”, le parole di Victoria Beckham che annuncia quindi un netto cambio di programma rispetto a quanto visto in passato.

Da qui, appunto, l’idea di una nuova linea di abbigliamento che lei stessa spiega come abbia avuto origine: “Ci sono un sacco di donne davvero formose a Miami. Camminano lungo Miami Beach con pochi abiti addosso e sono fantastiche. Mostrano i loro corpi con tale sicurezza. Il loro atteggiamento e il loro stile sono davvero liberatori. Come madre, ho adorato il fatto che Harper ammirasse queste donne che celebravano davvero le loro curve ed erano felici del loro aspetto fisico”, ha detto la donna facendo riferimento a sua figlia.

Infine: “Non si tratta di essere di una certa taglia. Si tratta di sapere chi sei ed essere felice con te stessa. Io ho trovato il mio equilibrio tra il desiderio di divertirmi ed essere disciplinata, nel mangiare sano e nell’allenamento. Quando sei più giovane combatti contro quell’equilibrio, ma, essendo più grande, ho raggiunto un punto in cui so che aspetto ha quell’equilibrio. So cosa funziona per me”, ha concluso la modella e imprenditrice.

Di seguito il post Instagram della modella riguardo lo shooting con Grazia e l’intervista:

