Cuore di papà, David Beckham ha pubblicato un dolce post Instagram per festeggiare il rientro a scuola di Harper, la piccoletta di casa.

David Beckham ha condiviso sul suo profilo Instagram una dolcissima immagine che lo ritrae in un momento di intimità domestica mentre fa colazione con la figlia, Harper Seven.

Nella didascalia il calciatore commenta tristemente: “Back to school” corredato da una faccina piangente, ma subito dopo aggiunge: “A little talk of excitement, a little nervous , but the good news is very happy. Go have fun pretty lady.”

Un po’ di eccitazione, un po’ di nervosismo, ma è davvero una bella notizia. Così Beckham commenta il felice rientro a scuola della figlia e aggiunge teneramente: “Divertiti, bella signorina.”

Lo scorso 10 luglio Beckham aveva festeggiato il decimo compleanno di Harper pubblicando un bello scatto in bianco e nero di loro due, corredato da una dedica piena di tenero affetto:

Buon decimo compleanno Harper Seven; la ragazza più bella, dentro e fuori. Gentile, amorevole, premurosa e dolce. Il nostro tutto. Ti amiamo così tanto.

David Beckham si conferma insomma come il più tenero dei papà, e la piccola Harper sarà fiera di avere un papà-campione come lui. Non ci resta che augurare buon rientro a scuola ad Harper, che è fortunata ad essere circondata dall’amore di due genitori meravigliosi. Perché lo scatto, ovviamente, è opera dello sguardo affettuoso di mamma Victoria.