La storia del Ken umano ha fatto il giro del mondo, ma le sorprese non sono ancora finite. Adesso Rodrigo Alves vorrebbe sottoporsi a un altro intervento, considerato illegale.

Vi ricordate Rodrigo Alves? Meglio conosciuto come il Ken umano, l’uomo si sottopose a ben 75 interventi per prendere le sembianze del celebre marito di Barbie. Ma non è tutto, appena un anno fa, in piena pandemia, Rodrigo Alves ha attraversato il globo per effettuare l’operazione definitiva di cambio sesso, diventando ufficialmente Jessica.

Il Ken umano e l’intervento illegale

Tuttavia Ken/Jessica non sembra destinato/a a fermarsi: oggi, a quarant’anni compiuti e dopo oltre un’ottantina di interventi, sogna di diventare mamma e vorrebbe quindi sottoporsi a un intervento di trapianto d’utero. A quanto pare Jessica non intende fermarsi qui e vuole andare molto oltre un semplice percorso di transizione.

Rodrigo Alves (classe 1983) ha iniziato a sottoporsi a interventi chirurgici quasi vent’anni fa, pagando le operazioni grazie alle rendite della sua famiglia benestante. Chissà quante altre volte finirà sotto i ferri…