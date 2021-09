Ecco la bellissima dedica di Elettra Lamborghini a suo marito Afrojack, per i suoi 34 anni.

La cantante Elettra Lamborghini ha festeggiato il compleanno del marito, Afrojack, con una romantica dedica sui social. Lui compie 34 anni ed è circondato dall’amore della sua mogliettina, che non perde occasione di cogliere momenti speciali da regalare ai fan della coppia.

Gli auguri speciali di Elettra per il compleanno di suo marito Afrojack

Si sono sposati a settembre, in una location da sogno sul lago di Como e da allora sembrano sempre più affiatati. In onore del suo compleanno la cantante pop ha postato una foto del marito, Afrojack, che sorride davanti alla torta che segna il numero 34, i suoi anni. Sul post scrive: “Happy birthday to my favorite person in the world @afrojack, Love you forever”. Una frase dolcissima e un augurio molto romantico.