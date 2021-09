Paola Perego nelle vesti di nonna è teneressima. Eccola mentre vizia e coccola Pietro, il nipotino avuto dalla figlia Giulia.

Paola Perego è una nonna in forma smagliante. I flash di Vero settimanale l’hanno colta in un momento di tenerezza, mentre coccolava il nipotino Pietro nel mare blu di Formentera, in Spagna.

La Perego, 55 anni, si mostra in forma perfetta mentre gioca in acqua con Pietro e la figlia Giulia Carnevale, incinta del secondogenito. Paola infatti si prepara a diventare due volte nonna; secondo le indiscrezioni, stavolta sarebbe in arrivo una nipotina! La figlia Giulia è in attesa per la seconda volta, dal compagno Filippo Giovannelli.

“Diventare nonna è come essere mamma due volte,” aveva confidato Paola Perego poco tempo fa. Di certo la conduttrice sembra essere entusiasta del ruolo, si diverte come una matta a giocare con il nipotino di quattro anni.

Di certo Paola sarà una super nonna! Per adesso si rilassa con Pietro, tra un tuffo e l’altro, in attesa di tornare in Tv con l’atteso programma Citofonare Rai 2 che aprirà la stagione autunnale.