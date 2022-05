Un bacio galeotto per Dayane Mello che potrebbe aver rivelato il suo ultimo amore. L’indiscrezione e le immagini della serata.

Torna a far parlare di sé Dayane Mello che è stata pizzicata in centro a Milano in compagnia di quello che potrebbe essere il suo nuovo amore. L’indiscrezione, lanciata da Whoopsee.it, sembra essere confermata anche dalle immagini che ritraggono la modella in dolci atteggiamenti con il modello Carlo Motta.

Dayane Mello e il bacio galeotto

Dayane Mello

Come detto, Dayane Mello è stata pizzicata in centro a Milano in dolce compagnia. Sebbene sulla vita privata della modella siano sempre tantissimi i rumors e gli accostamenti amorosi, il bacio tra lei e il giovane ragazzo che pare essere il modello Carlo Motta, non lascia spazio ad interpretazioni.

Secondo Whoopsee.it “dopo alcune frequentazioni e quella che sembrava una vera e propria storia d’amore con l’imprenditore Andrea Turino, ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello. Ecco infatti la modella a Milano mentre, nel corso di una serata, bacia il modello Carlo Motta come a simboleggiare che, tra i due, potrebbe essere nato qualcosa di più”. E ancora: “Con loro, anche gli amici di sempre Giulia Salemi e Matteo Evandro, le cui foto pubblicate sui social hanno fatto subito impazzire i fan che li seguono da lungo tempo”.

Per conoscere davvero la verità non resta che attendere qualche conferma ufficiale o, perché no, anche delle smentite. Intanto il video parla da solo…

Di seguito il filmato condiviso su Instagram da whoopsee.it:

Per quanto riguarda il modello Carlo Motta, per conoscere meglio di chi si tratta pubblichiamo di seguito qualche post Instagram dal suo profilo dove è possibile ammirare oltre al suo fisico scolpito anche qualche ultimo lavoro da lui portato a termine tra pubblicità di abiti, oggetti e profumi:

