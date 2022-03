L’ex gieffina e influencer Dayane Mello ha un nuovo amore, che le fa battere di nuovo il cuore. Chi è il suo nuovo compagno?

L’influencer brasiliana Dayane Mello è tornata a sorridere e ad amare con il suo nuovo compagno, con il quale finalmente può buttarsi dietro le spalle gli spiacevoli eventi della Fazenda.

Dayane è legata ora a un noto imprenditore e modello, ovvero Alberto Franceschi, ex fidanzato della famosa influencer Alice Campello. I fan della Mello avevano già notato qualche indizio sui social, commenti e like sospetti: Alberto aveva pubblicato l’emoticon di un fiore e Dayane aveva risposto con un cuore rosso. Ma poi un bacio tra i due è stato immortalato in un locale notturno, per poi fare velocemente il giro del web.

Ora la conferma la riporta il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, nel nuovo numero che uscirà in edicola.

Alberto Franceschi è un imprenditore e modello che ha conquistato Dayane Mello, permettendole di tornare a vivere un nuovo amore. La modella brasiliana avrebbe così archiviato la relazione con Andrea Turino, imprenditore campano di 25 anni con cui si era mostrata insieme sui social.

