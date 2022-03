Anche Chiara Ferragni scende in campo per aiutare il popolo ucraino, ecco il messaggio che ha condiviso sui social network.

Chiara Ferragni in questi giorni è molto impegnata alla Fashion Week di Parigi, ma nonostante gli impegni di lavoro non dimentica ciò che sta succedendo nel mondo. L’influencer, infatti, ha lanciato un forte messaggio per aiutare l’Ucraina.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Come molti colleghi prima di lei, anche la Ferragni, 34 anni, si è mobilitata attraverso i suoi canali social per sostenere la popolazione dell’Ucraina, sempre più provata dopo l’attacco russo e da tutto quello che sta continuando a consumarsi sul suo territorio.

Chiara ha infatti invitato i suoi milioni di follower a sostenere la Croce Rossa Italiana, lanciando una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dal conflitto. Lo fa con un messaggio importante, per esortare tutti a sostenere la causa il più possibile:

“Fate la differenza per la popolazione Ucraina anche con una piccola donazione. Io ho deciso di sostenere le azioni concrete di @crocerossaitaliana: supportateli anche voi, ogni piccolo gesto è un aiuto concreto”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG