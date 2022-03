L’ex presidente della Camera è stato beccato in compagnia di una donna a Bologna, in atteggiamenti affettuosi.

A quanto pare, Pier Ferdinando Casini sembra innamoratissimo e felice con una nuova fiamma. Lei si chiama Maddalena Pessina e ha rapito il cuore dell’ex presidente. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi di Chi, mentre passeggiava fianco a fianco per le vie di Bologna.

Casini di nuovo innamorato e felice

Come riporta Today: “51 anni, look acqua e sapone, figlia di un dirigente della Democrazia Cristiana degli Anni 80 ora scomparso, di professione Maddalena Pessina è addetta alla promozione culturale al Ministero degli Esteri. In passato ha lavorato a lungo in Nigeria, Albania e Tunisia. Lei e Pier Ferdinando Casini (che – come riporta Chi – si dichiara orgogliosamente innamorato di lei) si sono incontrati a casa di amici qualche mese fa e da allora non si sono più lasciati.“

Pier Ferdinando Casini e Maddalena Pessina hanno vissuto un po’ di tempo questa relazione senza mostrarsi alle telecamere. Si sono conosciuti per caso e da allora hanno costruito una bellissima storia d’amore, ora venuta alla luce. Dopo la fine della sua storia con Azzurra Caltagirone, sembra che l’ex presidente abbia finalmente ritrovato la serenità di coppia.

