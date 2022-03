L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha parlato del triangolo amoroso tra Delia, Alex e Soleil e poi ha asfaltato Katia Ricciarelli.

Antonella Elia proprio non ci sta e prende la parola contro il triangolo del GF VIp 6 e anche contro Katia Ricciarelli. L’ex opinionista parla ai microfoni di Chi e svela tutto quello che pensa sui protagonisti indiscussi di questa edizione del reality.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Antonella Elia

Come riporta Blogtivvu, Antonella Elia dichiara: “Quello non è un bravo attore, non sa proprio recitare, il suo gioco era palese. Meno male che non ero opinionista, altrimenti chissà cosa avrei detto (ride. ndr). Il triangolo erotico Belli Delia-Soleil mi fa orrore, sono all’antica. E non capisco gli altri che hanno fatto le comparse.“

Su Katia Ricciarelli, l’ex opinionista ha un duro giudizio e dichiara: “E’ stata la Elia di quest’anno? No, non mi paragoni, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me.” Poi la Elia ammette chi era la sua preferita al GF Vip 6: “A me piace Nathaly, dice quello che pensa senza filtri, non me l’aspettavo.“

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG