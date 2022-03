La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” è presa dai ricordi e pubblica un bellissimo scatto di quando era giovane e piena di sogni da realizzare.

Una giovanissima, solare, semplice Barbara d’Urso appare in una foto su Twitter. La conduttrice scrive un messaggio per se stessa e sulla sua vita, ricordando quando era più giovane. I fan la inondano di affetto e like per la sua bellezza.

Ecco com’era Barbara d’Urso da giovane

“Eccomi qua… Avevo poco più di 20 anni e grandi ambizioni per il futuro… Ma nemmeno nei sogni più belli avrei sperato di essere circondata da così tanto amore da parte vostra”. Questo il messaggio che accompagna la foto di quando era giovane. Barbara d’Urso ha fatto molta strada da allora, i suoi sogni di carriera si sono realizzati con Mediaset.

La conduttrice di Pomeriggio 5 è tornata a fare il pieno di ascolti con le sue interviste gossip e la sua informazione. Ad oggi però si guarda indietro ricordando di quanto fosse determinata e piena di sogni 20 anni prima. Ecco il post:

Eccomi qua… Avevo poco più di 20 anni e grandi ambizioni per il futuro… Ma nemmeno nei sogni più belli avrei sperato di essere circondata da così tanto amore da parte vostra ❤️ #carmelitagrata✨ pic.twitter.com/uBkXje8SLV — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) March 2, 2022

