Il terzino del Milan è felicemente fidanzato e innamorato, le foto su Instagram non lasciano spazio a dubbi e la coppia sembra affiatata.

Il cuore di Davide Calabria è stato rapito da Ilaria Belloni, una bellissima ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, con cui il campione ha costruito un rapporto solido e complice. I due sembrano davvero innamorati e felici.

Davide e Ilaria stanno insieme

Come riporta rumors.it: “Nonostante i tantissimi impegni, il calciatore non ha intenzione di rinunciare all’amore. E infatti, ormai da diversi anni, fa coppia fissa con una ragazza bresciana di nome Ilaria. I due hanno scelto di tenere la loro relazione lontana dai riflettori e di godersi il loro amore nella privacy più totale. Sui social però, possiamo trovare diverse foto di loro due insieme. Ilaria è molto attiva su Instagram e nel suo feed ci sono numerosi scatti in compagnia del terzino del Milan.”

“Quella tra Davide Calabria e Ilaria Belloni è una fantastica storia d’amore. I due si sono conosciuti quando erano solo dei ragazzini e, negli anni, sono riusciti a costruire una relazione molto solida. La prima foto che li ritrae insieme risale infatti al 2013“. Ecco le foto:

