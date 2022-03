La crisi tra la nota coppia sembra ormai superata ma ci sono altri tasselli mancanti che il gossip porta alla luce.

Nonostante si parli già al passato della crisi tra Totti e Ilary, ci sono ancora dei retroscena che emergono dal gossip di Chi. Uno di questi sono le minacce rivolte a Naomi, il presunto flirt del capitano, e un accordo che lui avrebbe fatto tenendo all’oscuro Ilary.

I retroscena della crisi tra Ilary e Totti

Come riporta Today: “Alfonso Signorini rivela che si sarebbe “chiusa tra i suoi affetti più cari dichiarando di aver ricevuto minacce sui social e non solo”. Il tutto dopo l’esplosione dei rumors a proposito di una love story col Pupone. Un atteggiamento comprensibile se si pensa che non si tratta di un personaggio pubblico. E che la donna ha due figli con l’ex marito. “

Sembra anche che Totti avrebbe fatto un accordo milionario con DigitalBits, società di criptovalute del quale però non avrebbe messo al corrente sua moglie Ilary. La crisi si sarebbe dunque inasprita anche a causa di questo particolare economico ma ora sembrerebbe superata in modo definitivo. Ilary e Totti non hanno comunque mai apertamente confermato ufficialmente i gossip sulla loro coppia.

