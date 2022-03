Non perde l’occasione per mandare una frecciatina alla sua collega Adriana Volpe, che si scaglia contro Sonia Bruganelli, che il prossimo anno non vuole partecipare come opinionista al Gf Vip.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

La Volpe ha partecipato a “Casa Chi”, il format di Instagram, dove ha parlato di questa dichiarazione fatta dalla moglie di Paolo Bonolis, che secondo lei è solo un pretesto: “È tutto da vedere, perché lei mette le mani avanti e ti dice io non lo faccio più il prossimo anno, però bisogna vedere i sottotitoli. Se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona, quindi è tutto da vedere. Però mette le mani avanti così se per caso ci dovesse essere un cambio di poltrone dice “io sono andata via non mi hanno sostituito”

Adriana Volpe, poi, confessa che vorrebbe che la Bruganelli tornasse, ma se così non fosse lei ha giò in mente chi potrebbe essere al suo fianco in studio. Ecco cosa ha detto:

“Io ho iniziato la mia avventura con lei e vorrei lei, siamo così opposte che ogni volta diamo due voci diverse. Se Sonia non lo volesse mi piacerebbe avere una Soleil sicuramente che è diversa da me. Se penso alle edizioni passate, nella mia edizione c’era Antonella Elia e io e lei eravamo proprio il bianco e nero, se penso all’edizione precedente invece direi Zorzi o Stefania Orlando”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG