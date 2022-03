Buone notizie per la Regina Elisabetta II: è guarita dal Covid e ora è pronta a tornare al suo lavoro da sovrana.

La Regina Elisabetta ha finalmente ripreso gli impegni pubblici, dopo essere stata ammalata di Covid. Non si ha notizia certa di un tampone negativo, ma la sovrana ha ripreso i suoi impegni virtuali quindi si presuppone che stia molto meglio.

La Regina Elisabetta II, infatti, ha tenuto due udienze virtuali dopo più di una settimana, dopo aver sofferto dei sintomi comuni al Covid-19, essendo risultata positiva qualche settimana fa.

Buckingham Palace ha detto che la monarca britannica, che attualmente ha 95 anni, ha tenuto sessioni virtuali con gli ambasciatori del Ciad e di Andorra. La regina ha annullato diverse sessioni la scorsa settimana, quindi quelle tenute martedì suggeriscono che si sta riprendendo.

L’età di Elisabetta, la diagnosi di Covid-19 e lo spavento per la salute dell’anno scorso hanno causato preoccupazione tra i funzionari e tra il popolo inglese. Ora, la preoccupazione comincia a scemare e tutti sperano che la Regina torni in piena forma per continuare a regnare.

