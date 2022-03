Riccardo Frabbiconi, vero nome del cantante Blanco, si sta godendo il successo tanto ambito e meritato dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022 con “Brividi”, il brano presentato insieme a Mahmood.

In queste ultime settimane, la giovanissima star italiana si sta dando alla pazza gioia, tra feste e fashion week. Ma c’è una grande assente che tutti notano: Giulia, la sua fidanzata storica, con la quale sembra esserci ombra di crisi.

A confermare ancora di più questo rumor, c’è una foto scattata da qualche fan in discoteca, che ritrae Blanco mentre bacia un’altra ragazza. L’immagine sta girando sul web, facendo parlare gli appassionati di gossip, che darebbero già per finita la storia con Giulia.

Al momento, il cantante non ha replicato, né tanto meno la sua ragazza Giulia, anche se i loro profili social parlano: le immagini di coppia sono sparite e di Blanco e Giulia Lisioli resta solo il ricordo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram