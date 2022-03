Mara Venier parla di Alfonso Signorini e della sua conduzione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ne pensa del collega.

Mara Venier, la regina della domenica di Rai 1, ha rilasciato una nuova intervista al magazine Chi dove ha raccontato della sua carriera, ancora sulla cresta dell’onda, e ha lasciato un commento su Alfonso Signorini, suo amico e collega.

La Zia Mara si è confidata, ricordando di quando lavorava al fianco di Signorini, che ora è alla conduzione del Grande Fratello Vip su Canale 5. Sul suo collega ha detto: “Eravamo una coppia formidabile e senza pensieri. Ora anche lui, che è alla conduzione del GF Vip, sa com’è. Però è di una bravura, è pazzesco, ma io lo sapevo“

Nonostante il suo breve periodo in Mediaset, questo è il tredicesimo anno di Mara Venier alla conduzione di Domenica In su Rai 1, programma di cui va ben fiera da sempre: “Ho detto che quest’anno è l’ultimo, la verità è che il mio punto debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione“

Nell’intervista commenta anche il fatto che Amici 21 vada in onda in contemporanea con il suo programma e dice: “Maria? Sì, me la sono ritrovata quest’anno, non dico avversaria, dico ‘dirimpettaia’. Lo sa? Maurizio Costanzo mi chiamava così quando io conducevo Domenica In e lui faceva Buona Domenica“

