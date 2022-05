Antonella Elia ha raccontato tutti i segreti della sua intimità col compagno Pietro Delle Piane. La rivelazione.

Ci sono anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane tra i protagonisti della recente intervista a Le Iene a proposito delle abitudini in intimità di alcune coppie famose. Nel format che sta avendo grande successo per la trasmissione targata Mediaset, ecco i due fidanzatini raccontare i loro segreti più nascosti. In modo particolare la showgirl ha rivelato qualcosa di molto molto personale…

Antonella Elia e i segreti intimi col compagno

Antonella Elia e Pietro stanno insieme dal 2019 anche se hanno affrontato una brutta crisi due anni fa, dopo la partecipazione a Temptation Island. Una volta superata, però, i due sembrano aver dato una scossa positiva al loro rapport, anche in intimità…

A precisa domanda sul numero di volte in cui i due hanno rapporti, la Elia e Pietro hanno risposto: “4, 5 volte a settimana”. Mentre sulla posizione preferita non hanno voluto pronunciarsi con la donna che ha messo a tacere il compagno.

Sulla durata dei rapporti: “Direi un’ora, compreso di tutto ovviamente”. Mentre sul posto più strano dove i due hanno fatto l’amore: “Su uno scoglio”, hanno detto.

Ma come in ogni coppia, accade che anche tra la Elia e il suo Pietro ci sia un tasto dolente. A domanda diretta della Iena Stefano Corti sulla questione del fingere a letto… “Se ho l’orgasmo o se fingo? Sì (fingo ndr). E’ che semplicemente non ce li ho. Sono rarissimi Pietro, non tocchiamo questo tasto. Se sono fortunata una volta ogni tre mesi…”.

Di positivo almeno c’è che fisicamente la Elia ha aggiunto di “gradire” l’organo riproduttivo del suo amore: “Sì, è bello”, ha ammesso lei.

Di seguito il post Instagram de Le Iene con parte dell’intervista a tutte le coppie:

