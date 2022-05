Enrico Brignano ha festeggiato il compleanno con la famiglia e ha ricevuto come regalo una “doppia” graditissima sorpresa…

Enrico Brignano ha spento in queste ore ben 56 candeline ricevendo come regalo di compleanno una doppia sorpresa. Prima quella della compagna e futura moglie Flora Canto, poi quella ancora più gradita e inattesa da parte del piccolissimo Niccolò.

Enrico Brignano, compleanno con doppia sorpresa

Flora Canto Enrico Brignano

A raccontare quanto vissuto in queste ore di gioia, è stato lo stesso Enrico Brignano che sui social ha condiviso alcune foto e relativi commenti su quella che è diventata una piccola festea di compleanno per i suoi 56 anni anni.

“Che bello festeggiare con la mia famiglia sul set”, ha scritto Brignano evidentemente impegnato a girare un film in queste ore. Poi, ecco un altro retroscena, arrivato poche ore prima: “Questo anno il mio regalo più grande: oggi per il mio compleanno ha detto Papà”. Il riferimento, come si vede dai piedini nella foto, è al piccolino di casa Niccolò, che ha ancora meno di un anno.

In risposta a questo messaggio, anche la conferma della mamma Flora: “E’ vero, ha detto papà, ma intendeva dire comunque mamma e cioè colei che l’ha messo al mondo e si fa tutte le nottate. Giusto perché è il tuo compleanno”. Il tutto accompagnato da una emoticon del cuore a testimoniare la grande complicità e il grande amore tra i due.

Non poteva esserci miglior modo per festeggiare un giorno speciale come questo. Nei commenti ai due post anche tantissimi messaggi da parte di amici e colleghi che hanno voluto lasciare un pensiero al noto attore e conduttore, così come a tutta la famiglia.

Di seguito il post con le foto social della torta sul set:

Di seguito il post Instagram di Brignano con la sua gioia per le parole di Niccolò:

