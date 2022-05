Sempre a Le Iene, la conduttrice è tornata sullo spinoso argomento del piacere femminile che è rimasto ancora un tabù.

Aveva già toccato l’argomento in modo molto semplice e ironico, ora Belen torna sull’autoerotismo femminile. La conduttrice sta cercando di elogiare il piacere della donna per scardinare un tabù, ormai consolidato nella società odierna. Con leggerezza e decisione, la presentatrice argentina affronta un tema molto delicato.

Le dichiarazioni di Belen sull’autoerotismo

Belen Rodriguez

Come riporta Today, Belen Rodriguez torna a parlare a Le Iene dell’autoerotismo femminile. La conduttrice elogia questa pratica elencandone tutti gli aspetti positivi: “Non ti devi sbattere più di tanto”, fa notare la showgirl argentina per poi aggiungere senza filtri: “Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio!”.

Belen aveva già parlato di questo argomento alcune settimane fa, cercando di scardinare un tabù: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”, aveva dichiarato. “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”.

Sulla stessa scia anche alcune vip hanno cercato di parlare di piacere femminile e di sessualità in modo aperto. Come sottolinea il portale, Aurora Ramazzotti e Alessia Marcuzzi hanno mostrato i loro giocatoli erotici in un video su Instagram. L’operazione di rendere l’autoerotismo femminile una pratica sana e normale, sta dunque diventando la missione di alcune influencer e vip.

