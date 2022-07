Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato 23 anni di matrimonio: la dedica sui social con tanto di messaggio simpatico.

Era l’11 luglio 1999 quando Benedetta Parodi e Fabio Caressa si dicevano il fatidico “sì”. Da quel momento, i due sono sempre stati insieme, dimostrando grande amore e complicità. Oggi, 23 anni dopo, la coppia festeggia l’anniversario e non fa mancare anche un tenero siparietto social.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano 23 anni di matrimonio

Benedetta Parodi

Una giornata speciale quella che stanno vivendo Benedetta Parodi e Fabio Caressa, all’insegna dell’amore e dei ricordi. I due, come detto in precedenza, festeggiano oggi i 23 anni di matrimonio. Complicità, risate e ovviamente tanto amore, tutti ingredienti per una relazione duratura nel tempo che oggi ancor di più è sotto gli occhi di tutti.

La conduttrice tv e autrice di libri a tema food ha pubblicato su Instagram, così come suo marito, una serie di foto in compagnia del giornalista sportivo e padre dei suoi tre figli, Matilde, Diego ed Eleonora. La coppia si trova in vacanza in Sardegna e ha colto l’occasione appunto per festeggiare questa data importante.

Attraverso un post, i due hanno ironizzato: ​​”23 anni insieme… Quanto amore, quanta pazienza”, hanno scritto nella didascalia che accompagna alcune foto tenerissime in barca o in gommone.

Ed è proprio questo il segreto del loro rapporto, genuino e sincero. Tantissimi i commenti ricevuti da colleghi e amici che confermano come i due siano molto affiatati da sempre. Tra chi ha voluto mandare un messaggio ai due, anche Cristina Parodi, sorella maggiore di Benedetta: “Auguri Bene, siete una coppia bellissima”, ha scritto la donna con tanto di emoticon della faccina con gli occhi a cuore.

Anche noi vogliamo fare gli auguri ai due e aspettiamo altre foto della vacanza…

Di seguito il post Instagram della Parodi:

